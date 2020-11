Zuzana Plačková sa zmenila na celkom nového človeka. Zašla za vychýreným ukrajinským chirurgom, ktorý jej od piky prerobil tvár. Za plastiku dala 33-tisíc eur a premena je doslova šokujúca. A nebol by to Martin Jakubec, keby sa k tomu verejne nevyjadril.

,,Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnal a spriechodnil prepážky, lebo má to trápilo už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil! Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom," priznala Plačková, ktorá sa teraz na seba nevie vynadívať. Úplne iný názor na jej zmenenú tvár má Martin Jakubec.

Plačková sa ukázala po kompletnej plastike tváre. Zdroj: Instagram Z. P.

,,Omg toto chúďatko vraj Plačkovie. Ako to nazvať tento prízrak. Zmenená ako gumená Anča. To je niekto úplne iný, zdeformovaný. Bez mimiky, úsmevu, umelina, špatná mačka. Mačky sú falošné a zákerné. Len taká guma na jedno použitie. Niekto bez charizmy, už iba botox a vzhľad ľahkosti. Nechutné fuj. O ženy ženy, vy sa viete dogabať," napísal na sociálnej sieti. Súhlasíte s jeho názorom?