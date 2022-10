Martin Knižka bol extrémne lenivý a rovnako extrémne obézny. Kvôli deťom a manželke si vstúpil do seba a prihlásil sa do šou. Tam sa mu podarilo zhodiť krásnych 70 kíl. Ako sám priznáva, stále sa snaží pracovať na postave, no od galavečera mierne pribral. „Po galavečere stále športujem. Hlavne som sa zameral na cyklistiku a stravu stále držím hlavne cez týždeň. Cez víkend to mám trošku voľnejšie. Stále sa snažím držať váhu. Teraz mám nejakých 96 kíl,” prezradil Martin pre markiza.sk, ktorý na galavečere vážil 94 kg.

Zdroj: tv markíza

No a Martin tak tejto šou vďačí za nové telo, na ktorom pracuje aj ďalej. A to nie je všetko. Na galavečere sa totiž nedal na ňom prehliadnúť jeden zásadný detail. Jeho úsmev bol viac žiarivejší a viditeľne vylepšený. Dôvodom bola návšteva kliniky, kde mu dali do parády pokazený chrup. A výsledok stojí za to! "Áno, Martinovi sme umožnili aj túto korekciu, ale viac by sme to nechceli bližšie špecifikovať," dozvedeli sme sa zo zákulisia tejto šou.