Hospodár Martin Bagar (50) bol vždy veľký jedák, no najväčšie problémy s váhou nastali, keď prestal fajčiť. Podarilo sa mu schudnúť, no potom opäť nabral a kilá mu odvtedy už nejdú dole.

Bagár má aktuálne opäť väčšie brucho, čo predviedol na statku, kde sa už chystá nová Farma. „Vždy som si vravel, že keď som mal guráž prestať fajčiť, budem vedieť aj schudnúť. No keď váha ukazovala skoro 130 kilogramov, vedel som, že je zle,“ zaspomínal si Bagar ešte v roku 2018. Zhodil 30 kíl, no potom sa nedokázal dostať pod 105 kg. Aktuálne mu ručička na váhe ukazuje 110 kíl a nie a nie s tým ísť dole.

Martin Bagar Zdroj: tv markíza

„Z tých 130 kg som padol na 100, len bol som vyhladovaný a potom som sa snažil nájsť zdravú stravu, ktorá ma zasýti. A pri tom hľadaní som sa vrátil na váhu 110 kíl, ale už nepriberám. Držím si túto váhu, no je pravda, že by som chcel ísť pod 100 kg,” prezradil nám Bagar. „Musím však uroboť ešte väčšie zmeny. Hlavne v strave. Viac robiť už nevládzem a ani nemám poriadne čas. Nešportujem, síce by sa mi to páčilo, napr. trénovať s Luckou Mokráňovou, ale žije ďaleko - v Žiline. Keby bola na dosah, rád by som s ňou cvičil,” dodal odhodlane Martin.

