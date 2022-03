Maiga sa tentoraz venoval téme vojna na Ukrajine, o čom napísal dlhý status na svojom profile na Facebooku. V ňom okrem iného spomenul obhajobu Ruska: „Rusko má jediný cieľ, zničiť komplet vojenský arzenál na Ukrajine, zabrániť im vstupu do NATO, zastaviť ukrajinský fašizmus na Donbase proti rusky hovoriacim občanom a meniť politické vedenie na Ukrajine. Bodka.” A práve toto naštvalo jeho dlhoročného kamaráta Maroša Kramára, ktorý sa už nezdržal slova. „Ibi, vieš, že ťa mám rád, ale asi ťa budem musieť bloknúť. Už dlhší čas sledujem tvoje názory a mám strach z tých poloprávd, ktoré tu podsúvaš. Asi tu môj komentár dlho nevydrží, lebo ako vidím, máš tu len tých, ktorí s tebou súhlasia. Tak sa maj a prajem tebe aj tvojej rodine veľa šťastia,” komentoval mu to verejne Kramár, ktorý to už nevydržal.

Ibrahim Maiga často zverejňuje konšpiračné príspevky a rôzne hoaxy. Zdroj: facebook/IbrahimMaiga

„Ďakujem, Maroš, každý máme svoj názor, kiežby si vedel, koľko ľudí zabili Aliancia, Francúzsko, EÚ a USA v Mali a vďaka Putinovi sa to zastavilo. Tu v Mali nedávno vystrieľali a podpálili plný linkový autobus so ženami, mužmi a s deťmi pre nič za nič. Všetci mŕtvi a my sme zistili, že takáto zver zbrojí a platí im západná koalícia a mierové sily. Takže ma pokojne blokni, raz mi určite dáš za pravdu. Vyzerá to tak, že si na strane zla. Čo ma veľmi mrzí,” dodal Maiga.

