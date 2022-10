Maroš Kramár (63) sa po dlhom čase objaví v slovenskom projekte Chatári. Nemal to však ľahké, so Sväťom Malachovským (50) totiž pokukovali po tej istej postave. Kto odišiel z kastingu spokojnejší?

Keď produkcia televízie Markíza oslovila Maroša Kramára do seriálu, potešil sa. V prvom rade najmä preto, že v ostatnom čase pôsobil prevažne u našich českých susedov, kde mal práce vyše hlavy. Druhým pozitívom jeho rozhodnutia bola skutočnosť, že autorom scenára je scenárista a režisér Petr Kolečko známy najmä unikátnym seriálom Most. Pri tomto nositeľovi dvoch Českých levov má teda Maroš Kramár záruku, že pôjde o kvalitnú záležitosť. No a do tretice mu ako človeku, ktorý miluje vodu a dokonca pri nej býva, učarovalo prostredie Chatárov, ktoré sa v okolí vodnej plochy nachádza.

Maroš Kramár je slnečný človek, stále sa usmieva. Zdroj: Instagram @maroskramar



Jediná, povedzme peripetia, ktorá sa v tomto prípade objavila, bola úloha. Maroš Kramár totiž prejavil záujem o dve. Trochu viac sa mu pozdávala postava Južana, ktorú nakoniec dostal Sväťo Malachovský. A tak ho nakoniec uvidíme v najtajomnejšej postave chatárskeho osadenstva Tonyho Kýhoza. Medzi ostatných chatárov príde ako synovec posledného zvoleného náčelníka Vlada Kýhoza. Svojím vzhľadom budí dojem amerického kovboja – nosí klobúk, na oblečení sa nevyhýba vlajke USA a má americký prízvuk. Ako mu sadne táto postava, uvidíte už vo štvrtok 27. 10. o 20.30 na Markíze.



