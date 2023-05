Tak ako to býva zvykom, aj teraz hádači Inkognita museli trafiť povolanie hosťa. No a počas hádania, čomu sa muž venuje, sa debata v štúdiu poriadne zvrhla. Došlo na reči o točení filmov pre dospelých. „A nemôže on točiť porno?“ opýtal sa Kramár. „Ježišmária,“ zhrozila sa Studenková. „To by sme sa fakt zabavili, keby si ty (Kramár, pozn. red.) točil porno,“ zahlásila Zdena. „Dôležité je, že ja by som mal z toho radosť,“ pokračoval Maroš.

Maroš Kramár Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cdnut8bKXpS/

„No, videli by sme, koľko tej radosti by si mal, o tri štart a teraz daj,“ doberala si ho herečka. A všetci v štúdiu išli prasknúť od smiechu vrátane Maroša. „Problém je, že reklamný brejk by bol dlhší ako film,“ zaklincoval to moderátor Voštinár. Kramár sa však nezastavil a pokračoval ďalej s vtipmi o porne a nafukovacej Anče. A Studenková sa iba chytala za hlavu…

Prečítajte si tiež: