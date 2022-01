Marošovi Kramárovi sa darí nielen na Slovensku, ale aj u našich západných susedov. V seriáli Slunečná, kde stvárňuje otca hlavného hrdinu, sa rozhodol oženiť. Nevesta nahodila biele šaty a on elegantný bledomodrý oblek. Na rozdiel od svojej seriálovej postavy, sa však herec ženiť už viackrát neplánuje. Z jeho slov partnerka Ina zrejme poriadne zbledne.

Herec Maroš Kramár. Zdroj: Archív NMH

„Svadby sú také, neviem... Radšej by som žil nadivoko, na psiu knižku. Pretože potom sa musíte pri rozvode spovedať, prečo sa chcete rozviesť,“ priznal Kramár v českom denníku Aha!. Netajil sa tým, akoby sa zariadil on. „Ja by som tú svadbu urobil ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Napríklad na desať rokov – a potom buď predĺžiť, alebo môžu ísť od seba a nemusia nikomu nič vysvetľovať,“ pokračoval herec. Jeho partnerka Ina si asi veľké plány okolo svadby robiť nemusí, lebo Maroš zatiaľ ďalší sobáš neplánuje. No možno časom zmení názor.

Prečítajte si tiež: