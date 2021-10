Veľkolepá premiéra novinky Jamesa Bonda „Nie je čas zomrieť” pritiahla do kina viaceré známe tváre. Herec Maroš Kramár (62) prišiel nielen so synmi Timurom (19) a Markom (13), ale aj s mladšou priateľkou Inou.

Posledná septembrová kinopremiéra patrila novému filmu o Jamesovi Bondovi. Novinka zožala veľký úspech nielen v Londýne, ale aj v Česku. Novú bondovku si prišiel vychutnať nielen jojkárksy moderátor Ján Mečiar s manželkou Jankou, ale aj herec Marek Majeský s dcérou. Film nevynechala ani Iveta Malachovská, ktorá prišla prvýkrát od operácii bedrového kĺbu e bez barly. Spoločnosť jej tentoraz nerobil manžel Martin, ale dcéra Kristína so zaťom Adamom.

Rodinku vyvetral aj herec Maroš Kramár. Ten so sebou zobral oboch svojich synov. Nielen Marka, ale aj staršieho Timura, ktorý prišiel pravdepodobne so svojou priateľkou. Tá nebola jediným ženským sprievodom slávnej rodinky. Spolu s Marošom totiž prišla do kina aj jeho priateľka Ina, s ktorou sa dal dokopy tesne po rozvode s manželkou Natašou Nikitinovou na jar 2019. Kramár s partnerkou síce prišli spolu, no počas fotenia brunetka stála bokom.

Premiéra filmu "James Bond - Nie je čas zomrieť" v Bratislave. Na snímke Martin Nikodým s dcérou Emmou. Zdroj: EMIL VAŠKO

Vyzerá to tak, že mu to s manažérkou jeho divadla klape a radi chodia do kina. Bola to práve jeho priateľka Ina, ktorá sa oňho starala, aj keď sa minulý rok nakazil covidom. „Moja priateľka sem chodí, dá mi pred dvere jedlo na dva dni a potom som tu sám so sebou. Vôbec mi to neprekáža, zvykol som si. Bojím sa, že keď sa karanténa skončí, tak budem musieť ísť medzi ľudí,“ smial sa v minulosti Kramár. Vyzerá to tak, že po jej boku je opäť šťastný.