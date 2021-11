Nedávno sa v novej budove Slovenského národného divadla konala prezentácia filmov, ktorú si nedal ujsť ani herec Maroš Kramár. Ten prišiel po boku sympatickej priateľky Iny, o ktorej prvýkrát prehovoril pre Markízu.

Maroš nedávno zmenil imidž. Zdroj: istagram /maroskramar

„Dobre sa mám, no, čo vám poviem. Užívam si. Prišiel som sem s mojou priateľkou, aj manažérkou, aj vychovávateľkou, či opatrovateľkou - všetko zastúpené v jednej osobe. Je ako robot - dobre naprogramovaný robot (úsmev). Trošku jej zúbky dali inak, ale neprekáža,” vtipkoval Maroš v rozhovore pre Smotánku. „Je to pôvabné, to som práve chcel, aby to tak dali," dodal s úsmevom Maroš a prirovnal ju k talianskej herečke Ornelle Muti (66), ktorá je známa medzierkou medzi zubami. Dvojici to spolu mimoriadne pristane.