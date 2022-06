Do kresiel hádačov zasadli Michal Hudák, Marián Čekovský, Maroš Kramár a Zdena Studenková. Maroš sa predviedol v svietivej žltej košeli, v ktorej bol neprehliadnuteľný. Herec pár mesiacov naspäť šokoval zostrihom, keď si takmer vyholil hlavu. Od toho už upustil a nechal si vlasy dorásť. Do očí však v jeden moment bili jeho okuliare, ktoré si nasadil. Tie mu spolu so sivou briadkou pridali aj dobrých 10 rokov navyše. Nešlo však o hercov nový doplnok. Imidžové okuliare s oranžovými sklami si totiž požičal od kolegu Čekyho.

V decembri 2021 si šokujúco vyholil hlavu. Zdroj: ig

