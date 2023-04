V slovenských seriáloch ste sa neukázali dlhé roky, teraz hráte už v druhom projekte za sebou. Čím to je, že vás konečne viac vídať na obrazovkách?

– Neviem, čo sa deje. Na Markíze som dlho nebol. Teraz som zrazu už v druhom projekte. Je to však lepšie, lebo tým menej cestujem do Prahy, kde som veľa točil. Je to ľahšie, keď točím v Bratislave, z Rovinky to mám na skok. Je to príjemné, keď takto po dlhom čase opäť točím na Slovensku. Som rád.

V seriáli stvárňujete otca troch detí – Kamily Heribanovej, Martiny Zábranskej a Martina Klinčúcha. Poznali ste sa predtým?

– Nie. Ani s jedným. Všetci traja boli pre mňa úplne noví. Trochu to mám obrátené ako v súkromí – mám jednu dcéru a dvoch synov. V seriáli mi vybrali pekné dcéry, syn je trochu poplašený (smiech). Kamila mi pripomína jednu moju lásku ešte zo študentských čias. Aj som jej to povedal (smiech). Obe baby sú výborné a Martin tiež.

Ako vnímate dnešnú mladú generáciu hercov?

– To je otázka ako na starého chlapa (smiech). Zvláštne na tom je to, že si to musím uvedomiť, že som asi o dve generácie starší. Zdajú sa mi ako kamaráti, rovesníci, ale potom si poviem, že Maroš, brzdi, už si troška starší. Je to také zvláštne. Možno už aj vyzerám staršie, aj ma už bolia kĺby. Ale keď som s tými mladými, rozumiem si s nimi a nepripadá mi, že som už taký starý. Niekedy však nemám šajnu, o čom tí mladí hovoria, o sociálnych sieťach, čo tam dávajú, ale rád sa od nich učím.

Sám ste na sociálnych sieťach, takže toto vám asi nie je veľmi cudzie...

– Áno, som. Keď niekto odo mňa chce, aby som niečo zverejnil – alebo robil spolupráce – od mladých sa učím, že koľko peňazí si mám od nich za to pýtať. Lebo pre mňa je to cudzí svet, len sa s tým zoznamujem. Vždy som v šoku, čo by sa za to dalo pýtať, za nejakú spoluprácu.

A dobre vám poradili?

– Niekedy dobre (smiech). Sám som však v šoku z toho, že aké peniaze sa dajú za to pýtať. Ale zvláštne je, že nedávno som chcel potvrdiť môj profil na oficiálny – tou modrou fajkou, lebo na sociálnej sieti figuruje asi 10 falošných profilov pod mojím menom, dokonca jeden pýta od ľudí peniaze, ľudia mi potom píšu… No a oni ma odmietli, nedali mi overený profil, dcéra Tamarka to napr. má, pritom ja mám trikrát viac sledovateľov ako ona (smiech).

A aké spolupráce máte?

– Napr. na jednu značku auta a potom spoluprácu s firmou – s jedlom pre psíkov. Sami sa mi ozvali, či by som išiel do toho.

Vy zrovna nie ste odkázaný na príjmy z takýchto spoluprác, ale tak poteší to, nie?

– Niee, ale prečo nie? Mne to tiež pomôže. Nemusím chodiť nakupovať jedlo pre psíka, dovezú mi to a je (smiech).

Mama na prenájom sa vysiela denne, stále nakrúcate, naďalej máte v Prahe reláciu, hráte divadlo. Ako to všetko stíhate?

– Áno, relácia Zázraky prírody, to natočíme tri diely za 4 dni, potom k tomu treba natočiť dokrútky, no nie je toho až tak veľa, že by sa to nedalo zosúladiť. Na seriáli Mama na prenájom mám cca 10 – 15 dní do mesiaca nakrúcania. Dá sa to ešte stíhať. Pri dennom seriáli je náročné to, že keď máte točenie 4 dni za sebou a každé ráno od 7.00 h, je to únavné, ešte aj to, že musíte byť stále sústredený. Potom, keď po 7 – 10 hodinách vypnete, tak do toho príde večerné predstavenie alebo divadelný zájazd do iného mesta, čiže cesta. A keď príde voľný večer, no na druhý deň ráno vstávate o 6.00, musíte sa znova naučiť scenár. Nikdy sa nedá vypnúť. Keď sadnem do auta, zase sa začínam učiť text na ďalší deň. V mojom veku to už nie je tak, že si to prečítam a viem to. Čím viac sa texty naučím, tak potom na pľaci to ide rýchlejšie. Nemám rád, keď sa mýlim, rovnako aj to, keď sa moji kolegovia mýlia, lebo to vyrušuje.

