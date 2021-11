Maroš Kramár si svoje dlhé blond „háro“ pestoval od nepamäti. Ale ako sa hovorí, život je zmena a to si povedal aj on. „Tak som sa včera trochu nudil. Čo na to poviete? Život je zmena,“ napísal k novej fotke. „Waaau, v prvom momente som si myslela, že vidím Stinga,“ reagovala ohromená Barbora Švidraňová. „Áno! Konečne! Preč s tým naondulovaným ‚princom z NDR‘,“ napísal mu český fanúšik.

Maroš Kramár prijal pozvanie na Pumpu. Zdroj: RTVS