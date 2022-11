Kramár kedysi patril medzi vymetačov večierkov a ženy po ňom doslova šaleli. Pred rokmi sa však stiahol zo spoločenského života. Medzičasom sa stihol rozviesť a nájsť si výrazne mladšiu partnerku. Dnes si oveľa viac ako divoké párty užíva svoj dom pri jazere. Výnimku spravil v auguste, keď sa objavil na markizáckej párty, keďže hrá jednu z hlavných postáv v novinke Chatári. A Maroš sa nestačil čudovať...

„Na večierky chodím veľmi nerád. Lebo už je málo prirodzených pekných ľudí, bez nejakých kačacích pier a ďalších pomôcok,” povedal nám Kramár dôvod, prečo sa vyhýba spoločenským akciám. Herec má totižto plné zuby umelej krásy, ktorá je v súčasnosti u žien čoraz viac populárnejšia.

„Kedysi som to videl v Amerike, najprv som na tých ľudí pozeral ako puk, že wau, ale potom ma to už nebavilo. Už keby tam bol niekto natretý hovnom, tak si to nevšimnem. No a toto sa teraz stáva tu. Neviem, ako chcú tie ženy vyzerať. Farebné hlavy, kačacie pery, ale keď sa im to páči… no a za toto ma môže zase niekto napadnúť, že prečo to hodnotím. Áno, je to ich svet, ale ja sa na nich musím pozerať. Preto radšej už sedím doma a pozerám sa na môjho psíka, ktorý napríklad nemá žiadnu náušnicu (smiech). Minule som bol v nákupnom centre a normálne som odtiaľ musel utekať preč. Keď som videl tie napichané ženy...” povzdychol si herec, ktorý tak dal jasne najavo, ako mu takto prerobené dámy prekážajú. Doslova sa na to nedokáže pozerať.

„Cítim sa ako v nejakom sci-fi, zakliatom kráľovstve krivých zrkadiel…(smiech). Milujem prirodzenosť, milujem normálnu prirodzenú krásu! Pekná baba si urobí kačacie pery – načo?! Ona chce byť asi ešte krajšia, ale nie je! Afroameričania to majú pekné, lebo je to u nich prirodzené, u nich je to pekné, ale my to nemáme prirodzené. Čím viac si to zväčšujú, tým to ide proti,” hovorí Maroš.

Čo sa týka skrášľovacích procedúr, na tie nedá dopustiť ani jeho kolegyňa a dobrá kamarátka Zdena Studenková. S tou sa stretáva aj v jojkárskom Inkognite, kde spolu pôsobia ako hádači. „Mám spravené oči, podstúpila som plastiku očných viečok. Nehanbím sa za to a nevidím v tom problém. Že som si dala ufiknúť málinko kože, čo je na tom? Pretože chcem vyzerať dobre, chcem vyzerať mladistvo, pretože je 21. storočie a živím sa svojou tvárou a svojím telom,“ priznala českým médiám Zdena, ktorá má za sebou aj facelifting. Jediné, čo si však nikdy nedá urobiť podľa jej slov, sú jej prsia.



Prečítajte si tiež: