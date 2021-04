V relácii o varení videli fanúšikovia už takmer všetko. Hádky, nadávky, krik či slzy. No ešte nikto si nikdy nevypýtal jedlo domov.

Súťažiaci Maroš sa však nehanbil a poprosil hostiteľa, či by jedlo nemohol dostať aj pre svoju priateľku. Z jeho prosby ostali prekvapení nielen súťažiaci, ale aj diváci. „Mňa z neho vykotí, že frajerke na ochutnávku, toto tu ešte nebolo! Neviem no, hanba na pol leta,” reagovala diváčka Kvetka – a to ešte zrejme netuší, že Maroš to má v pláne urobiť každý deň.

Prečítajte si tiež: