Kým Viktor s priateľkou sa tešili z prvorodenej dcérky, ktorej dali netradičné meno Alethea, jeho kolega Marek Gudiak sa stal už trojnásobným otcom.

Marek Gudiak s rodinou Zdroj: archív

„Tretí prírastok do rodiny a do tretice chlapec. Človek by si povedal, že už je to nuda... ale nie. Zakaždým to bolo iné dobrodružstvo s celkom novou príchuťou,“ prezradil šťastný otec pre markiza.sk. Jeho tretí synček dostal meno Teodor. Gratulujeme!

