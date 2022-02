Kriminálnik Max (Navrátil) sa náhodne ocitne v kňazskej sutane a stáva sa falošným farárom. Všetko skomplikuje jeho rodiaci sa vzťah so šéfkou amatérskeho zboru farníkov Evou, ktorá je zároveň policajtkou. Navrátil je mladý talentovaný český herec, režisér a producent, ktorý je synom Veroniky Žilkovej.

Veronika Žilková Zdroj: instagram

„Hrať na Slovensku je pre mňa veľmi osviežujúce, pretože české a slovenské herectvo je trošku iné. Slováci to oveľa viac prežívajú, povedal by som, že až balkánsky. Na to som sa veľmi tešil, lebo často mi prekážalo ‚šedivé‘ české herectvo a tešil som sa na tú slovenskú farebnosť,“ prezradil. Na konte má viacero zaujímavých filmových, seriálových, či divadelných rolí. Zahral si napríklad aj v najnovšom filme oceňovaného českého režiséra Jana Hřebejka s názvom Veterán. Diváci si na VOYO môžu pozrieť minisériu s názvom Mužketýři, na ktorej sa podieľal autorsky, producentsky, aj herecky.

