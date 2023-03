Čimová na sociálnych sieťach veľmi nezdieľa svoje súkromie, a to ani po tom, čo sa vďaka lukratívnemu fleku dostala viac do povedomia divákov. Občas zverejní zábery z dovolenky. Svojich fanúšikov však najnovšie poriadne prekvapila. Pochválila sa dráždivými fotkami. "Dnes (8. marca, pozn. red.) sa to všade navôkol len tak hemží superlatívami o nás ženách - čo je super! Zaslúžime si to. Je krásne byť ženou. Pre mňa bolo oslavou ženskosti aj toto fotenie. @fotim.zivot mala v hlave predstavu ktorá sa nám obom páčila, nuž a pred pár týždňami z nej vzniklo toto… Klári, ďakujem," zverila sa Čimová na svojom profile na Instagrame a priložila, na jej pomery, poriadne odvážne fotky.

Kvetka Horváthová a Zuzana Čimová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcmaKpcNyWL/

Tie ju zachytávajú s kyticou bielych tulipánov v náručí, pričom na sebe nemá žiadne tričko. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je hore bez a mnohí si to určite pomysleli, aké odvážne fotky Zuzana nafotila, brunetka má predsa len na sebe podprsenku nenápadnej telovej farby. Takto ju rozhodne v Televíznych novinách nikdy neuvidíte ...