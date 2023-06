Luciu Lukušovú možno viacerí po mene nepoznajú, no ide o dlhoročnú redaktorku markizáckeho Reflexu. Tá sa najnovšie vrhla do novej profesie. Čo ju k tomu viedlo?

Lukušová pracovala v Markíze už v rokoch 2008 – 2009 ako redaktorka Lampárne. Kým v roku 2018 sa stala redaktorkou relácie Reflex, medzitým si na päť rokov odskočila do televízie TA3. Odvtedy rieši reportérsku prácu v Markíze, kde sa dostala do fázy vyhorenia a dala sa aj na módu.

Tvorba návrhov Zdroj: LULU VISION

„Tým, že som fanúšička módy, paradoxne neznášam nakupovanie. Ísť do obchodu, je pre mňa ,smrť'. Nemám rada skúšať si oblečenie atď. Roky si dávam šiť veci od návrhárov. No a tým, že pracujem v televízii, vždy som chcela zaujať oblečením, lebo prezentuje toho človeka. Nechodím do fastfashion reťazcov. V zahraničí rada vyhľadávam lokálnych návrhárov a také malé butiky. No a v poslednom čase som chodila za návrhármi s presnou predstavou, aj za návrhárkou Luckou Yildiz, a potom som sa nad tým tak zamyslela,” prezradila nám Lukušová.

Tú k móde dohnalo vyhorenie v práci. „Minulý rok som trochu vyhorela. Vedela som však, že chcem v novinárčine pokračovať, ale ešte niečo k tomu som chcela. Na mesiac som sama odišla na Srí Lanku. Bola som na ajurvédskej klinike, kde som mala čas nad všetkým rozmýšľať. No a odtiaľ som sa vrátila s tým, že určite chcem niečo robiť s módou, a tak som sa aj vďaka podpore partnera do toho pustila,” dodala Lucia, ktorá je už 12 rokov redaktorkou Reflexu.