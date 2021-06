FOTO Markizácka redaktorka mieri k OLTÁRU: Žampova ex sa cez víkend ZASNÚBILA na Gerlachu

"A tam hore, na samom vrchole Slovenska.. som povedala Áno. Životu. Svetu. Jemu. Som vďačná a šťastná," zverila sa v pondelok markizáčka Michaela Kertészová. Tá povedala áno partnerovi Romanovi. Brunetka, ktorá kedysi randila s lyžiarom Adamom Žampom, sa tak bude v blízkej budúcnosti vydávať.

"Bolo to dokonalé. Výstup bol skvelý, vyšlo nám perfektné počasie, mali sme úžasného horského vodcu a na Gerlachovskom štíte sme boli len my. Roman mal pripravenú krásnu reč, no z tej si pod návalom emócií už veľa toho nepamätám," prezradila šťastná Michaela pre web markiza.sk.

Michaela Kertészová. Zdroj: Instagram