Petru poznajú televízni diváci aktuálne ako recepčnú Moniku, no pamätať si ju môžu aj ako Nataly zo seriálu Panelák, kde už jednu svadbu absolvovala. Tentoraz sa pošťastilo herečke aj v súkromí a vzala si svojho dlhoročného partnera a snúbenca Mateja. Ako prezradila Markíze, svadbu už po pandémii viac odkladať nechceli, a tak svoju lásku spečatili. Zaujímavé však je, ako sa táto dvojica spoznala. "Spoznali sme sa v banke. On bol mojím osobným bankárom. Riešila som tam samozrejme nejaké veci ohľadom financií a často navštevoval divadlo. A potom už prišiel ten moment, kedy sme sa začali stretávať častejšie, písať si. Prekvapil ma, keď prišiel na javisko po predstavení s obrovskou kyticou. Bola som zaskočená a milo prekvapená, že nabral tú odvahu. Pre mňa to bol veľmi silný moment a od toho dňa sme oficiálne spolu," vyznala sa iba nedávno pre TV Markíza.

Petra Blesáková si svadbu vyskúšala aj pred rokmi s Koleníkom. Zdroj: Instagram/petra_blesakova

Keďže nevesta je rodáčka z Trnavy, svadba sa konala pochopiteľne tam, a to, že išlo o ozaj honosnú udalosť, je viac než zrejmé. Čestnými hosťami boli najmä rodinní príslušníci, bez ktorých by si tento najdôležitejší okamih nevedela nežná blondínka vôbec predstaviť. Dvojica sa na obrad priviezla vo veteráne a už počas toho z nich sršalo šťastie na všetky strany. Petra vo svoj veľký deň žiarila, zvolila si elegantné, no zároveň sexi svadobné šaty, v ktorých pôsobila ako princezná. Pripájame sa ku gratuláciám a novomanželom želáme všetko najlepšie.

