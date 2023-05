Danica Nejedlá (50) sa pravidelne prihovára divákom v markizáckom spravodajstve. Nedávno sa objavila na živom prenose Let's Dance a najnovšie si vyrazila na akciu do spoločnosti. Po boku manžela Alexandra Nejedlého (58) žiarila na všetky strany.

Danica Nejedlá nepatrí práve medzi tie známe Slovenky, ktoré by vymetali akciu za akciou. Po tom, ako sa v marci ukázala na svojom obľúbenom Let's Dance, si to najnovšie namierila do divadla na kultový muzikál Na skle maľované v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. Ten sa na dosky, ktoré znamenajú svet, vrátil po troch pandemických rokoch. Markizáčke robil spoločnosť manžel Alexander Nejedlý. Danica prekvapila mladistvým „lookom“, keď prišla v bielych teniskách, pričom cez ramená mala prehodené dekové pončo.

Manželia Danica a Alexander Nejedlí. Zdroj: TV Markíza

Muzikál, ktorého predstavenie si diváci užijú aj v júni a potom ešte na jeseň 2023, si prišla vychutnať aj bývalá televízna moderátorka Petra „Dalila“ Bernasovská. Tá sa síce už dávno stiahla z televíznych obrazoviek, no moderátorskému chlebíčku sa naďalej venuje v rádiu. Posledné roky sa pravidelne ukazuje v spoločnosti, kde už viackrát prekvapila outfitom. Inak to nebolo ani teraz, keď prišla podporiť svojho manžela Ľudovíta Jakubove alias Mravca, ktorý v muzikáli stvárňuje jedného zo žandárov.

No a Bernasovská opäť ohúrila outfitom, keď sa ukázala v ultraminišatách s bujným dekoltom, v ktorých predviedla sexi štíhle nohy. Petra, ktorá na jeseň oslávi 53. narodeniny, sa za svoju postavičku vôbec nemusí hanbiť. Jej krivky jej môže závidieť nejedna mladšia žena.

