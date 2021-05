Moderátorka Adriana Poláková šokovala všetkých divákov Telerána, keď minulý týždeň oznámila, že dala výpoveď a sťahuje sa za priateľom do Rakúska. Okrem nej však odchádza aj jej parťák Daro Richter. Mnohých odvtedy zaujíma, kto túto ostrieľanú dvojicu nahradí. A Markíza ich už našla.

Adriana Poláková začala v Markíze pracovať ako moderátorka Telerána v roku 2005. Na tento post uspela spomedzi viac ako osemtisíc uchádzačov. Najprv tvorila dvojicu s Gregorom Marošom a v roku 2007 sa jej moderátorským partnerom stal Daro Richter. Napriek tomu, že si ich diváci veľmi obľúbili, sa Adriana rozhodla pre radikálnu zmenu .„Keďže sme sa s priateľom rozhodli žiť spoločne s tým, že sa za ním presťahujem do zahraničia, bolo by pre mňa veľmi časovo náročné cestovať skoro ráno do Telerána. Priateľovo bydlisko nie je totiž v blízkosti hraníc, preto som sa rozhodla v Teleráne skončiť. Paradoxom však je, že s priateľom som sa zoznámila práve v Teleráne,” vysvetlila Poláková, ktorá svoju polovičku Christiana stretla v roku 2017.

Moderátori Daro Richter a Adriana Poláková po spoločných 14 rokoch v Teleráne končia. Zdroj: tv markíza

Okrem nej však z Telerána odchádza aj Daro. „Na margo Aďkinho rozhodnutia sme sa po dohode s televíziou rozhodli, že svoje pôsobenie na televíznej obrazovke ukončíme spoločne. Diváci nás však budú môcť v Teleráne vidieť ešte do konca júla,” povedal Richter. V Markíze tak už týždeň prebiehal kasting na dvojicu nových moderátorov. Kto teda nahradí Adrianu a Dara?

Od augusta posilnia moderátorský tím Telerána Zuzana Čimová (25) a Matúš Krnčok (36). Mladá brunetka doteraz pôsobila v Teleráne ako redaktorka a Matúš tiež nie je divákom Markízy neznámy. Moderoval zákulisie veľkých hudobných projektov. ,,Na túto novú skúsenosť sa veľmi teším, ale zároveň je to obrovská výzva a mám pred tým rešpekt. Myslím, že taký ten stopercentný stres príde až pár sekúnd pred prvým vysielaním,” teší sa Zuzana.

Novou moderátorskou dvojicou budú Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. Zdroj: TV Markíza

,,Máme zatiaľ ešte dostatok času na to, aby sme sa na prvé vysielanie dostatočne pripravili. Veríme, že nám tím Telerána pomôže pripraviť sa tak, aby keď nás diváci po prvý raz v Teleráne uvidia, mali pocit, že spolu moderujeme už dlho,” verí si Matúš. ,,Veríme, že nová moderátorská dvojica prinesie do Telerána novú energiu. Matúšovi a Zuzane želáme veľa úspechov v novej etape ich kariéry a sme presvedčení, že si získajú sympatie divákov už od ich prvého vysielania,” stojí si za svojím rozhodnutím Markíza.