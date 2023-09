„Moja psia rodinka sa rozrástla. Bolo to neplánované. Keď sme stáli na parkovisku pri jednom nákupnom centre okolo auta sa nám zamotal neznámy psík bez obojka. Pýtali sme sa ľudí, či niekomu nepatrí. Jedna pani z neďalekého stánku nám povedala, že sa po parkovisku túla už 3 dni a doteraz sa nikto nenašiel, kto by ho vzal do útulku. A nedokázali sme len tak odísť. Zobrali sme ho do auta a na najbližšej veterinárnej klinike sme dali skontrolovať čip. Žiadny nemal. Odfotili sme ho a ihneď dali na sociálne siete, či ho niekto nehľadá. Ale nikto sa nám neozval,” zverila sa Marika.

Marika Gombitová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cj-_z-3ttF_/

„Tie psie očká, v ktorých som videla tú túžbu po láske a domove, ma okamžite presvedčili, že to všetko nájde u nás. Bella, ako som ju pomenovala, bola dva týždne v karanténe, prešla vyšetreniami a v priebehu dvoch mesiacov sa Láska (bišonik) a Majky (maltezák) s Bellou tak skamarátili, že si papajú navzájom z misiek, šantia spolu a, keď spinkajú, túlia sa všetci traja k sebe a ja k nim. Ten pocit blaženosti, ktorý v tej chvíli cítim, je neopísateľný. Sú veci medzi nebom a zemou a Bella si nás našla. Som veľmi šťastná,” dodala.