Gombitová chystá januárovými koncertmi veľký návrat do Česka. „Naozaj som zvedavý, či ma pozve na koncert. Veľmi by ma to potešilo,“ priznal nedávno Drobný. Ten bol v roku 1980 s Marikou na zájazde vo Vietname a v Laose, kde spolu prežili 6-týždňový románik. Krátko nato mala Gombitová nehodu, po ktorej skončila na vozíku. „Bol som práve v Rusku, keď mi zavolali tú tragickú správu s tým, že údajne to chce Marika vzdať a skončiť so životom. Ako som sa vrátil, hneď som išiel za ňou do nemocnice,“ rozpovedal sa Drobný.

„Kričal som na ňu. Čo si to vôbec dovoľuje premýšľať o tom, že by odišla a ublížila všetkým, ktorí ju majú radi. Sľúbila mi, že sa pokúsi žiť ďalej a možno aj spievať,“ zaspomínal si teraz spevák, ktorý sa od tejto návštevy s Marikou nestretol. „Viem, že Marika bola teraz v Prahe, tak si tu premietam v duchu ten film,“ spresnil. „Zažila som toho naozaj veľa, samozrejme, že ma to niekedy aj bolelo, a dokonca som premýšľala, či by nebolo lepšie to všetko skončiť. Myslím si, že v stave, v ktorom som sa vtedy ocitla, je to normálne,“ priznala Marika svoje čierne myšlienky.