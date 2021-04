Moderátorka športu Ďurianová si vždy dá záležať na vizáži aj mimo kamier. Pred nimi je nepochybne za hviezdu a najnovšie ohúrila aj sexi outfitom. „Dnes (sobota, pozn. red.) som išla do práce pozitívne a optimisticky naladená. Po tých mesiacoch, čo zažívame nielen „vďaka” pandémii, ale aj politickej situácii u nás a so všetkými okolnosťami z toho vyplývajúcimi, mi vliali do žíl nádej dvaja mladí ľudia,” zverila sa Ďurianová na Instagrame.

Marianna Ďurianová Zdroj: Archív M.Ď.

Spomínaní muži jej totiž zazvonili pri dverách s tým, že našli jej občiansky preukaz pri Štrkovci, o ktorom ani nevedela, že ho stratila. Marianna však zverejnila záber v minišatách, v ktorých v ten večer moderovala športové správy. Páni pred obrazovkami sa v tej chvíli zrejme vôbec nesústredili, čo hovorí. Marianne to totiž mimoriadne pristalo...

