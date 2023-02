Kto sa bol uplynulý piatok zabávať v centre Bratislavy, mal možnosť stretnúť Mariannu Ďurianovú. Tá si totiž vyrazila po dlhom čase na diskotéku ako za starých čias. „O včerajšej noci. Ešte stále sa vieme baviť! Priateľstvo, tanec, oldies párty,” zverila sa Ďurianová v sobotu na svojom profile na Instagrame a priložila aj fotky z piatkového večera, ktorý strávila s kamarátmi na diskotéke v známom klube. Fotky zachytávajú Mariannu pri stole s veľkou prskavkou.

Marianna Ďurianová si nedávno užila lyžovačku v Taliansku. Zdroj: Instagram Marianna Ďurianová

Ak by ste čakali, že Ďurianová sa vyzývavo nahodila, mýlili by ste sa. Šporťáčka zvolila trblietavý top s dlhým rukávom a zvlnené vlasy, ktoré jej mimoriadne pristali. To ocenili aj jej fanúšikovia na sociálnej sieti. „Veľmi pekná je táto Marianka. Úsmev ju charakterizuje a ešte aj krásne vlasy,” odkázala jej istá Jana. Treba uznať, že blondínke to veľmi pristane.

