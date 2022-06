Marianna Ďurianová (45) sa už niekoľko rokov divákom RTVS prihovára so športovými správami. V súkromí sa aj ona rozhodla žiť zdravo a so športovým duchom.

Ďurianová už roky neodmysliteľne patrí k televíznym tváram. A na tom, aby bola v dobrej forme, musí občas zamakať. Najnovšie sa vrhla do cvičenia, aby sa vyformovala do plaviek. „Tak, ja mám už aj odcvičené. Leto sa sem už rúti, aby som bola pripravená na plavky, dala som si očistu (smiech). Ale aj od kuchyne, nech je teda detox dokonalý. Takže mi kuriér prinesie hotové jedlo a ja ho už len s chuťou zjem (smiech). Mňam,” pochválila sa Ďurianová, ktorá zverejnila aj dych vyrážajúcu fotku.

27. marec 2022: Tu ešte mala Marianna Ďurianová kratšie vlasy. Zdroj: RTVS

Tá ju zachytáva iba v športovej podprsenke a legínach, pričom moderátorka predviedla odhalené bruško. Z tohto záberu rozhodne nevidno, že by musela makať na postave, no Marianna to chce zrejme vyšperkovať do dokonalosti.

