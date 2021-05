Možno nie všetci vedia, že „šporťáčka“ Marianna Ďurianová (44) má okrem sestry Dariny aj brata Tomáša (34). A veru je to veľký sympaťák.

Ďurianová sa pochválila zábermi zo súkromia, kde ukázala svetu mladšieho brata. „Keď som bola malá, závidela som kamoškám, čo mali veľkého brata. Mali svojho osobného ochrancu. A hoci sme sa so sestrou dlho starali a chránili nášho brata, keďže je o 10 rokov mladší, dnes sa už môžem pochváliť aj ja so svojím vlastným ochrancom. Pretože môj mladší brat je už niekoľko rokov môj ,veľký brat´ a môžem sa na neho spoľahnúť tak, ako to mali tie kamošky v detstve,” zverila sa Ďurianová na Instagrame a priložila aj pár záberov, na ktorých pózuje s milovaným bratom. Treba uznať, že o 10 rokov mladší Tomáš je skutočne kus. Svedčí o tom aj táto fotografia, ktorou sa Marianna pochválila.

Marianna Ďurianová Zdroj: Profimedia

Prečítajte si aj: