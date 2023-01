Kým markizáčka Zlatica Puškárová, Kollárova ex Andrea Heringhová, exmisska Karolína Chomisteková či modelka Andrea Verešová brázdia kopce na Slovensku a v Česku, Ďurianová si to namierila ďalej. Moderátorka športových správ si zbalila kufre a výstroj a vybrala sa do známeho talianskeho strediska Dolomiti. A odtiaľ sa pochválila krásnymi fotkami, kde jej robí spoločnosť syn Roman. Z toho je vášnivý snoubordista, ktorý má dokonca na sklznici svoje meno „Romi Doli“ (Roman Doležaj, pozn. red.). „Tieto výhľady! Všetko závisí od uhla pohľadu,“ napísala Marianna k fotkám, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.

Marianna patrí roky medzi naše najobľúbenejšie moderátorky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cf36sHEqQsB/