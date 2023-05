,,Druhé manželstvá bývajú spravidla úspešnejšie ako tie prvé … držím palce bro," napísala Marianna k videu zo svadby svojho brata Tomáša, ktorý je od nej presne o desať rokov mladší. Blondínka mala na sebe dlhé červené boho šaty a vyzerala výborne. Rovnako krásna bola aj nevesta, ktorá zvolila obtiahnuté čipkované šaty s dlhou vlečkou.

Marianna Ďurianová bola na svedbe. Ženil sa jej brat Tomáš. Zdroj: Instagram mariannadurianova

Viacerí poznajú skôr Marianninu sestru Darinu, no krásky majú aj mladšieho brata Tomáša. Ten už raz ženatý bol. Prvú svadbu mal v roku 2017, no nevyšlo mu to. Toto je jeho druhý pokus a ako poznamenala jeho sestra Marianna, druhé zväzky bývajú často úspešnejšie.

„Keď som bola malá, závidela som kamoškám, čo mali veľkého brata. Mali svojho osobného ochrancu. A hoci sme sa so sestrou dlho starali a chránili nášho brata, keďže je o 10 rokov mladší, dnes sa už môžem pochváliť aj ja so svojím vlastným ochrancom. Pretože môj mladší brat je už niekoľko rokov môj ,veľký brat´ a môžem sa na neho spoľahnúť tak, ako to mali tie kamošky v detstve,” zverila sa dávnejšie Ďurianová na Instagrame.