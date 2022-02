Asi iba málokto by povedal, že Marianna Ďurianová oslávila už 45 rokov. Moderátorka bola doteraz známa tým, že s vylepšovacími zákrokmi sa nekamaráti, no tomu je už koniec.

Ďurianová sa televíznym divákom prihovára so športovými novinkami, a tak si musí dať záležať, aby dobre vyzerala. Pred pár dňami oslávila „polokrúhliny“ 45 rokov a v tomto čase už aj ona vyhľadala služby estetickej kliniky. „Keďže som si nedávno ‚sekla‘ 45-ku, tak som sa rozhodla, že je načase zaujímať sa trošku intenzívnejšie o to, ako zostať navždy mladá (smiech). Už som mala asi skôr začať, že? (smiech). Tak som sa išla poradiť na kliniku. A keďže pani doktorka vie, že mám rada prirodzenosť a bojím sa akýchkoľvek invazívnych zákrokov, tak mi predstavila ošetrenie s názvom 4D omladenie. Je to laser, ktorý stimuluje tvorbu kolagénu v pleti! Wau,“ pochválila sa Ďurianová na Instagrame a priložila aj fotku z kliniky.

