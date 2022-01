Okrem Marianny predvedú svoje cukrárske schopnosti aj Petra Polnišová, Sväťo Malachovský, Martin Valihora, Alena Heribanová či Titusz Tóbisz. Všetkým to pôjde od ruky a pri príprave dezertov sa aj poriadne zabavia. Aký vzťah k pečeniu má športáčka Marianna? „Ja mám rada pečenie hlavne pre vôňu. To je pre mňa taká pridaná hodnota,“ prezradila Ďurianová.

Marianna Ďurianová Zdroj: Emil Vaško

„Môj vzťah k pečeniu je veľmi pozitívny, ale nie úplne fanatický. Pečiem, buď keď je príležitosť, alebo keď mám dobrú náladu, alebo keď potrebujem viac cukru,“ priznala so smiechom a pri tejto príležitosti odhalila aj svoje plány na rok 2022. „Rada by som absolvovala floristický kurz. Raz by som chcela mať svoje kvetinárstvo. Rada by som sa aj naučila hrať na klavíri. Veľmi sa mi to páči a podľa mňa je to brutálne sexi,“ dodala. Kto sa napokon stane víťazom špeciálnej časti, uvidíte už dnes večer o 20.30 na RTVS.

