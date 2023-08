Ďurianová už roky neodmysliteľne patrí k televíznym tváram. A na tom, aby bola v dobrej forme, musí občas zamakať. Toto leto sa vrhla do športovania, aby sa zrejme vyformovala do plaviek. Leto sa síce prehuplo už do svojej druhej polovice, no teplé počasie sa má opäť vrátiť už od tohto štvrtka. „Tak ja mám už aj odcvičené. Leto sa sem už rúti, aby som bola pripravená na plavky, dala som si očistu (smiech),” zverila sa blondínka presne pred rokom, keď sa pochválila fotkou v športovej podprsenke.

Marianna bola nedávno na dostihoch za elegantnú dámu. Zdroj: Instagram/mariannadurianova

No a v športovom duchu pokračuje aj toto leto. Počas uplynulého víkendu si to namierila na cyklotúru, čím sa pochválila na svojom profile na Instagrame, kde zverejnila pár záberov v športovom outfite. A veruže to Ďurianovej pristane aj vtedy, keď nemá na sebe kostýmčeky či šaty ako na obrazovke. No a ešte v júni sa nám blondínku podarilo pristihnúť, ako si dávala do tela počas behu okolo štrkoveckého jazera v bratislavskom Ružinove. Marianna, športu zdar!