S Tribulom na hory nedávno vyrazil herec Majo Labuda (46) so synom Rišom. Napriek tomu, že išlo o náročný výstup, zvládli to bez problémov. Nezabudli si však zaspomínať ani na legendárneho herca Mariána Labudu († 73), ktorý bol veľkým milovníkom našich veľhôr.

Už od začiatku bolo jasné, že túra s Labudovcami bude zábavná. „Mám novú obuv, takže sa teším na nové pľuzgiere,“ prezradil hneď v úvode Marián, ktorý sa na túru veľmi tešil. „Otec nás viedol k láske k Tatrám. Mal ich veľmi rád. Kamarátil sa aj s chlapcami z Horskej služby. Pamätám si, že mám za sebou aj Rysy, aj Kriváň, Kasprov vrch a ako dospelý som bol aj na Gerlachu. Mám k tomu pozitívny vzťah. Treba si to odmakať, ale stojí to zato,“ pokračoval herec.

Na fotke je herec Marián Labuda ml. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

„To neznamená, že keď má niekto labudovský gén, trošku bruško a širšiu postavu, že nemáme v sebe pohyb. Myslím, že som po ňom zdedil aj také, že vegetatívnu neurózu. To si myslíš, že si smrteľne chorý, ale keď zdolávaš takéto hory, tak vegetatívnu neurózu nemôžeš mať,“ vtipkoval Labuda, ktorý cca 8-hodinovú túru zvládol so synom na výbornú. „Som spokojný, dali sme to. Posledný úsek bol trošku ťažký, ale super,“ dodal na záver Majo Labuda mladší.

