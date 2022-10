Veľký žúr Lojza, ktorý moderoval Roman Bomboš, mal pod palcom dlhoročný manažér kapely Tomáš Fabor. Pomáhal mu spevákov syn Marek, ktorý ide v otcových šľapajach v kapele „kochanski”, kde prepracoval hity Lojza do rock-popovej podoby. Ten sa síce radoval z oslavy, no vnútorný smútok neskryl. Svojmu milovanému otcovi odkázal do neba prostredníctvom kamery markizáckej Smotánky: „Že mi je ľúto, že tu s nami nie je.” Túto pesničku kedysi Maroš spieval aj s Jožom Rážom.

Skupina Lojzo nedávno v markizáckom Teleráne. Zdroj: tv markíza

Na párty vystúpil aj hudobník Vašo Patejdl, pre ktorého to podľa jeho slov bola veľká pocta. Parket sa tak okamžite zaplnil hosťami a zábava trvala do neskorých nočných hodín. Na slávne hity sa zvŕtala aj Kochanského dcéra či jeho exmanželka. „Mamička, spievaj s nami dnes večer aj ty. Aj ty si už o 40 rokov staršia, ale ľúbim ťa rovnako,” zahlásil do mikrofónu Kochanský ml. Jeho mamina sa tak v spoločnosti objavila po dlhých rokoch.



