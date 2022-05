Gáborík už nejaký ten piatok spolumoderuje reláciu s Borisom Valábikom, no stále sú akoby nováčikovia v tejto profesii. A asi nikto netušil, že bývalý hokejista obdivuje jednu známu Slovenku. A nie hocijakú. Do oka mu padla najlepšia moderátorka. „Pre mňa je topka Adela Vinczeová, milujem jej programy. Teraz je aj v Let's Dance, ktorú moderuje jej manžel Viktor. Snažím sa vnímať a nasávať to, akí sú pohotoví. Obdivujem ich prácu a sú v tom naozaj dobrí,” prezradil nám nedávno v rozhovore Gáborík, keď sme sa ho opýtali, či s Valábikom absolvovali nejaké školenia s moderátormi. A Adela o tom vie, že Marián je takýto jej veľký obdivovateľ?

Predtým ako začali spolupracovať, sa poznali málo. Teraz sú z nich kamaráti. Zdroj: Profimedia

„Veľakrát som jej povedal, že klobúk dole, čiže asi to registruje. Je neuveriteľné, aká je pohotová. Som vyvalený z toho, keď moderuje po anglicky a okamžite to prekladá, nie že hľadá slová, ale ona to normálne vypľúva zo seba. Je úžasná. Fascinuje ma to! Treba napredovať a my s Borisom sa máme čo učiť,” dodal.

