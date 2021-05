Mária Čírová sa minulý rok v júli stala trojnásobnou maminou. Do ich rodinky pribudol rozkošný chlapček Ruben. A keďže jej dcérka Zoe sa len nedávno stala novou súčasťou seriálu Oteckovia, všetci piati prijali pozvanie do Telerána. „My sme tu takto prvýkrát. Nechcite vedieť, aké sme mali ráno. Je pravda, že vychystať päťčlennú rodinu na 7.45 do Telerána je dosť náročné. Hlavne pre mňa, pre mamu, keď sa pozerám, že koľkých tu už mám pri sebe, tak to je úplne obrovská radosť,“ priznala speváčka, ktorá to má v rodine celé pod kontrolou. „Mária stále hovorí ,všetko stíhame´ a ja jej stále hovorím, že nestíhame,“ smial sa Marián Kachút, no do debaty sa hneď pridala aj jeho manželka. „Sú už oblečení, stíhame? Zlatko, už musíme sedieť v aute. Chce to dobré manažovanie. Asi sa mi to dnes dobre podarilo.“

V štúdiu sedel aj maličký Rubenko, ktorý sa po celý čas usmieval. Ako teraz ako päťčlenná rodina fungujú? „Ponorka u nás doma určite nie je. Na túto tému môžem povedať, že my sa nenudíme. Je to pre nás osviežujúce. A doteraz to nejako všetko plynie. Nejako ideme stále ďalej a z toho vlaku sme nevystúpili,“ pokračoval Kachút.

Mária Čírová. Zdroj: instagram Mária Čírová

„Obaja sme zo štyroch súrodencov. Pre našich súrodencov je toto nič. Oni majú po štyri až päť detí. My sme oproti nim ešte nič,” prezradila Čírová, ktorá myšlienku na ďalšie dieťa nezavrhla. „Užívame si to. Pretože tá veľká rodina bola môj, náš sen. Ja som teraz úplne najšťastnejšia, ako len môžem byť. Všetko sa mi splnilo. Ja si žijem svoj sen o rodine. Ja som taká mama, že mne nič neprekáža. Aj teraz Rubenkovi zúbky idú. Keby aj teraz plakal, tak ja sa usmejem, lebo viem, že to prejde. Všetko tak rýchlo ubieha. Aj tá pandémia spôsobila, že počas môjho tretieho tehotenstva sme boli stále spolu a spoločne sme to intenzívne prežívali. Pri prvých dvoch deťoch to tak vôbec nebolo. Teraz sme si to inak užili,“ neskrývala nadšenie Mária. „To je pravda. Boli sme predtým stále preč, teda hlavne ja. A teraz sme stále spolu doma,“ potvrdil Kachút.

Doma sa však nenudia. Zoe si robieva s mamou babské dni. „Chlapci niekam idú. A my si s maminkou užívame, varíme,“ povedala Zoe. A čo taký Hugo? Pomáha doma rodičom? „Pomáham na záhrade. Aj kosím. A niekedy pomáham rodičom, aj keď niečo sadíme do záhrady. Napríklad jahody alebo paradajky. Pomáham aj s Rubenkom,” prezradil Hugo. Rodinka Kachútovcov je skutočne vydarená.

