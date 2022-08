Mária Čírová si nedávno plánovala užiť dovolenku so svojou rodinkou v najväčšej harmónii. S manželom Mariánom Kachútom a ich tromi deťmi sa vybrali do dvoch destinácií – Talianska a Slovinska. No to, čo nasledovalo, by jej určite nenapadlo ani v najhoršom sne. Mária sa ocitla blízko horiaceho pekla a museli rýchlo konať. “Stresu sa nevyhneme ani doma ani na dovolenke. Napríklad my sme počas našej nedávnej dovolenky doslova utekali z Talianska a Slovinska pred obrovskými lesnými požiarmi. Dokonca aj v Chorvátsku sme ešte niekoľko dní cítili a videli dym nad morom. Myslím, že na to nikto z nás nezabudne,” zverila sa Čírová na svojom profile na Instagrame.

Čírová na nedávnej dovolenke s najmladším synčekom. Zdroj: Instagram.com/@mariacirova

A niečo podobné nedávno zažila aj niekdajšia účastníčka reality šou Dievča za milión – herečka a moderátorka Barbora Chlebcová. Tá sa ocitla doslova v epicentre požiarov v chorvátskych Vodiciach. “Akurát sme boli na pláži, keď vtedy začalo horieť a dym sa začal šíriť tak, že sa zrazu zotmelo a nevedeli sme, čo sa dej. Boli sme na takej opustenej pláži, kde bola ešte jedna chorvátska rodina, ktorá žije vo Vodiciach. Oni nám povedali, že toto býva bežné, že tam 5-6-krát horí za sezónu, ale že až takto rozsiahlo, to ešte nezažili. Tak sme sa o to začali zaujímať, išli sme do apartmánu a čakali sme, čo sa bude diať, či sa to rozšíri ďalej… Začali lietať vrtuľníky, zrovna na našej pláži naberali vodu. Bol to síce najprv skvelý zážitok, no keď už to lietalo tri dni, bolo to nepríjemné. Pre synov to bolo “vzrušo”, no všade bolo cítiť smrad. Ten požiar od nás delila len cesta – my sme boli odtiaľ asi dva kilometre,” opísala svoj zážitok Chlebcová.



“Boli sme pobalení, nachystaní, no hasičom sa to podarilo zachytiť, že sa to potom už nešírilo, tak sme zostali. Boli sme tam dva týždne, z toho horelo tri dni,” dodala Barbora.



