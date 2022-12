Pietrová Chreneková je známa tým, že si svoje súkromie odjakživa úzkostlivo stráži. Pre Markízu však prezradila, čo pre ňu znamenajú Vianoce. „Na Vianoce sa už veľmi teším. Je to pre mňa naozaj špeciálny čas roka. Od detstva milujem Vianoce, ich atmosféru, ich vôňu, ten pokoj, všetko to, čo Vianoce so sebou prinášajú. A našim divákom by som tiež chcela popriať presne takú vianočnú pohodu. Chcem, aby všetci tí ľudia ich strávili so svojimi najbližšími a nech sa cítia dobre a nech sú pre nich Vianoce pokojné a hlavne šťastné a veselé,” odkázala všetkým Chreneková Pietrová.

Mária Chreneková Pietrová Zdroj: TV Markíza