Mnohí si Vianoce bez kultovky Mrázik ani nevedia predstaviť. Hlavnou ,,hrdinkou" je aj Marfa, ktorú si zahrala herečka Inna Čurikovová (79). Tá sa herectvu venuje celý život a je to neskutočne štýlová babička.

Tvárami rozprávky sú krásna Nastenka a jej nevlastná sestra Marfa, ktorá jej všemožne strpčuje život. Protivnú Marfu bravúrne zahrala skvelá herečka Inna Čurikovová. I keď, pre svoju postavu si mimoriadne vytrpela. ,,Pamätám sa, že som si pred natáčaním chcela upraviť riasy. Prišiel ale režisérov asistent a prehlásil: ,,V žiadnom prípade, to nerob, ty musíš byť omnoho škaredšia než hlavná hrdinka." Podľa toho som aj vyzerala. V skutočnosti som bola omnoho krajšia!" priznala dávnejšie. Dokonca sa hovorí, že keď sa prvýkrát uvidela v zrkadle ako Marfuša, rozplakala sa a chcela utiecť z natáčania.

Inna Čurikova ako Marfa vo filme Mrázik. Zdroj: TASR, archív

Rozprávková Marfa sa narodila 5. októbra 1943 nedaleko ruského mesta Ufa. Neskôr sa presťahovala s matkou Elizavetou, ktorá pracovala ako biochemička, do Moskvy. Bez otca. Michail Čurikov vyučoval na poľnohospodárskej fakulte a zúčastnil sa aj bojov počas druhej svetovej vojny. Podľa všetkého sa s Elizavetou rozišiel krátko po tom, čo Inna prišla na svet.

Marfa s macochou. Zdroj: TASR, archív

Už ako malá školáčka si Inna zmyslela, že bude slávnou herečkou. Podobné myšlienky má síce mnoho detí, ale roky išli a Inna sa k svojmu snu upínala stále pevnejšie. V 12 rokoch dokonca dostala prvú filmovú úlohu v dráme Matka. Potom ale prišiel šok. Pri skúškach na slávnu hereckú školu pohorela. Komisia ju vyradila pre nedostatok talentu. Inna začala strašne plakať, takže sa nad ňou profesori zľutovali a nakoniec jej doporučili aspoň herecké učilište. A práve tam ju objavil známy rozprávkový režisér Alexandr Rou. Inna neskôr spomínala, že ju do Mrázika vybral aj preto, že sa na konkurze priznala, že dokáže zubami lúskať orechy. Režisérovi sa to natoľko zapáčilo, že ju zaradil do filmu. Dievča bolo najprv nadšené, pretože dostala prvú veľkú rolu.

Skvelá herečka Inna je dodnes aktívna nielen pred kamerami, ale aj na divadelných doskách. Darilo sa jej aj v súkromí, vydala sa za režiséra Gleba Panfilova, s ktorým má syna Ivana. A hoci bude mať o rok okrúhlu 80-ku, vyzerá úžasne a je to naozaj štýlová babička.