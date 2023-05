Pred seriálom Dunaj, k vašim službám, poznali herca Marka Rozkoša iba fanúšikovia divadla. No hneď, ako sa prvýkrát objavil na obrazovkách ako sexi Peter Kučera, jeho popularita vystrelila nahor závratnou rýchlosťou. Jeho hviezda naďalej stúpa, no on berie slávu s pokorou. Čo sa v jeho živote zmenilo a čo má okrem výzoru spoločné s Maštalírom?

Ako sa zmenil váš život, odkedy hráte Petra Kučeru v seriáli Dunaj? Pociťujete nejaké zmeny?

- Áno, život sa mi zmenil v tom, že cítim, že je omnoho bohatší vo viacerých aspektoch, predovšetkým v tých profesionálnych, ale aj osobnostných. Vyjsť akoby z komfortnej zóny a za hranice toho, čo človek pozná a kde sa cíti dobre, je v konečnom dôsledku oslobodzujúce a obohacujúce. Vidieť z mojej pozície, ako sa inde inak pracuje, ako sa inak robí umenie, divadlo, film, ako inak ľudia rozmýšľajú, toto je tá najväčšia pridaná hodnota, v ktorej sa mne zmenil život.

Do seriálu sa dostal cez štandardný kasting a jeho podoba s Tomášom Maštalírom s tým nijako nesúvisela. Zdroj: TV MARKÍZA

Kým vás neobsadili do Dunaja, hrávali ste vo zvolenskom divadle a sem-tam ste sa mihli v Rodinných prípadoch. Neprekáža vám, že tým, že ste teraz v mimoriadne obľúbenom seriáli, že ste prišli o veľkú časť súkromia?

- Nemá mi veľmi čo prekážať, pretože nejako zásadne nepociťujem tlak na nahliadanie do môjho/nášho súkromia. Navyše, s manželkou v tom máme jasno – my určujeme hranicu, pokiaľ naše súkromie odhalíme a kde sú už pomyselné zatvorené dvere. Ale chcem jedným dychom dodať, že zatiaľ mám viac-menej len pozitívne skúsenosti s médiami, ktoré so mnou robili rozhovory. Rešpektovali tú pomyselnú hranicu, za ktorú som ich už nepustil.

Ako ste sa vlastne dostali do Dunaja? Zavolali vás na kasting priamo s tým, že budete hrať brata Tomáša Maštalíra, pretože sa na neho mimoriadne podobáte?

- Do obsadenia seriálu som sa dostal prostredníctvom štandardného kastingu. Nemám vedomosť o tom, že by to bolo apriori preto, že môjho brata mal stvárňovať Tomáš Maštalír. Áno, zrejme to, že sa môžeme zdať podobní, zvádza na to, že to bolo tak, ako sa pýtate, lenže ja o tom nemám žiadne informácie.

Marek pôsobí v divadle vo Zvolene a učí javiskovú reč, ale aj dabing na vysokej škole v Banskej Bystrici. Zdroj: Instagram/marek_rozkos

A už keď sme pri tom, ako vychádzate s Tomášom? Povedal vám možno aj on sám, že ste si podobní?

- O našej podobnosti nebola reč. S Tomášom vychádzame veľmi dobre. Na pľaci dokáže vytvoriť uvoľnenú atmosféru prostredníctvom trefných bonmotov alebo vtipov a navyše máme jednu spoločnú vášeň – formulu 1.

V Dunaji máte s herečkou Kristínou Svarinskou veľa intímnych scén. Áno, je to, samozrejme, vaša práca, ale nežiarli trochu manželka? Viete, my ženy sme také...

- Nie, nežiarli, pretože je takisto (vynikajúca) herečka a teda rozumie tomu, čo a prečo sa to deje. Preto je to iné a teda nie je to u nás „témou“.

Marek Rozkoš a Kristína Svarinská ako seriáloví Peter a Klára. Zdroj: archív

Vedeli by ste si po tomto veľkom úspechu v Dunaji predstaviť, že by ste sa vrátili iba do divadla?

- Áno, bez problémov. Hovorím to so všetkou pokorou, pretože divadlo je pre mňa číslo jeden v rámci hereckého umenia a filmové umenie je pre mňa vítaným obohatením môjho hereckého prejavu. Bez televíznej kamery by som dokázal fungovať, ale bez divadla nie.