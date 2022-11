"Takto sme sa včera bavili! Ďakujeme za tlakerskú zábavu aj za to, že sme opäť spoznali skvelých ľudí a nabili sa pozitívnou energiou jakoooo," zveril sa na Instagrame influencer a Plačkovej manžel René Strausz, ktorý zverejnil video z vystúpenia. Ten so svojou kapelou spieval v podniku, kde bol hosťom aj hviezdny Marek Hamšík. Ten predviedol tanček, ktorý zaujal azda každého, kto si pozrel spomínané video. "Ej, ale to tomu Hamšíkovi dobre tancuje," reagovala istá Lus. "Marek to dáva na pána," napísala Reni a rovnako reagovalo aj mnoho ďalších.

Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík sa lúčil s reprezentáciou počas zápasu proti Čile. Zdroj: MATEJ KALINA

Prečítajte si tiež: