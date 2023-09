Herec Marek Fašiang sa moderovania Farmy ujal aj tento rok. Štrnásta séria bola pre neho obrovskou skúsenosťou a v aktuálnej chce na sebe pracovať ešte viac. Prečo by však do tejto šou nikdy nešiel ako súťažiaci a ako vníma trend rýchlej slávy vypadnutých účastníkov?

Novým moderátorom Farmy ste sa stali minulý rok. Ako hodnotíte vašu moderátorskú premiéru?

– Pre mňa to bola obrovská skúsenosť. Bola to moja prvá moderátorská skúsenosť, veľa vecí bolo pre mňa nových a postupne som sa ich za behu učil. Nebola to jednoduchá pracovná skúsenosť, ale som veľmi rád, že som túto príležitosť dostal a že som ju dostal aj tento rok. Pokúsim sa aj vylepšiť veci, s ktorými som nebol až tak spokojný minulý rok.

Čo všetko máte v pláne vylepšovať?

– Keďže všetko bolo pre mňa nové, musel som si zvykať na komunikáciu s tými ľuďmi, pretože moderovanie Farmy je špecifické v tom, že nemáte žiadny scenár. Keď moderujete nejakú inú reláciu alebo program, väčšinou je tam presne daný scenár, ktorý sa príliš nemení. Lenže Farma je živý organizmus a pracujete s ľuďmi, ktorí sú často pod vplyvom negatívnych poveternostných podmienok, medziľudských podmienok a neviem ešte čoho všetkého, a tí ľudia dokážu skutočne prekvapiť. Takže je to všetko o veľkej improvizácii, čiastočne musíte byť aj psychológ, aby ste vedeli tých ľudí zvládnuť, a toto je na moderovaní Farmy asi to najťažšie.

Moderátorom Farmy 15 je opäť Marek Fašiang. Zdroj: TV Markíza

Minulý rok ste, keď ste zobrali ponuku moderovať Farmu, priznali, že vaši kolegovia, kamaráti z Oteckov, sa smiali, že to určite pozerať nebudú ani kvôli vám. Zmenilo sa niečo?

– Oni to, samozrejme, nepriznajú, hlavne teda pán Tůma určite nie, že on to nepozerá, ale keď sa ho spýtate na hociktorého súťažiaceho alebo na nejaký môj brbt a prešľap, tak ho vie ešte skôr, ako ho spravím (smiech). Oficiálne Farmu nesledujú, ale myslím si, že tak jedným očkom určite áno (smiech).

Pokračovanie na ďalšej strane