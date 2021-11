Linda (Mária Bartalos) – bola učiteľkou v škôlke, kam na začiatku seriálu chodila Tomášova dcéra Julka. Matka však Lindu nútila do vzťahu s Jarom (Marián Mitaš). Ona však stále ľúbila Tomáša. Lindu, ktorá sa zmietala medzi dvomi mužmi, nakoniec vykúpilo tehotenstvo jej predstaviteľky Mary. Linda nakoniec zo seriálu odišla do školy do Košíc.

Maťa (Sarah Arató) – majiteľka útulku zvierat. Keď zmätená Linda opustila Tomáša, ten si akoby z trucu začal so sympatickou „útulkáčkou“ Maťou. Ale z jeho strany tam láska nebola a vzťah zakrátko stroskotal.

Na snímke Marek Fašiang . Zdroj: MICHAL SMRČOK

Alica (Anna Jakab Ráková) – bola učiteľkou v škole, kam neskôr chodila Julka. Keď Anna otehotnela, Alica zo seriálu odišla za novou pracovnou ponukou do zahraničia. A tak sa skončil aj ich románik.

Lenka (Mária Schumerová) – čašníčka v pizzerii. S Tomášom prežila búrlivý vzťah. Ich vášeň ich vohnala dokonca do fontány. Ale ako rýchlo sa tento vzťah začal, tak rýchlo sa aj skončil.

Sisa (Dominika Kavaschová) – Tomáš najskôr pojašenú Sisu nevedel vystáť. Zblížil ich však výlet s deťmi a Tomáš sa do Sisy viac než zahľadel. Tomuto vzťahu dokonca drukovala aj Tomášova svokra Marika (Eva Pavlíková), ktorá sa z nej snažila urobiť dámu a dávala jej kurzy z etikety. Keď Dominika otehotnela, Sisa sa opäť oddala dobrodružstvu a odišla spievať na loď.

Marek Fašiang, Anna Jakab Rakovská a Laura Gavaldová. Zdroj: tv markíza

Gréta (Alžbeta Bartošová) – žije v nešťastnom manželstve, muž ju podvádza, Tomáš ju priťahuje, dali si už pusu, ale snaží sa udržať si už existujúce, aj keď nedobré manželstvo. Nádej na vzťah s Tomášom tu však stále je.

Radka (Jana Labajová) – trénuje Julku v jazde na koňoch. Po tom, ako ho Gréta odmietla, dal šancu vzťahu s Radkou.