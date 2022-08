Evelyn končí po štyroch rokoch. Blondínka sa za ten čas musela vyrovnať s obrovskou kritikou, ktorá sa na ňu z každej strany valila. Diváci jej vyčítali, že je neprirodzená, v živých prenosoch nevie promptne reagovať a na post moderátorky nemá. Aj preto absolvovala rôzne moderátorské kurzy. Po čase sa výrazne zlepšila a bolo vidieť, že v šou sa už pomaly cíti ako ryba vo vode. Prišla však ďalšia skúška. Markíza ju obsadila ako moderátorku do šou Lego Masters. No podľa viacerých jej tento projekt absolútne nesadol a diváci ju po jej výkonoch doslova zlynčovali. Vtedy sa opäť začali ozývať fanúšikovia Farmy, ktorí verili, že po tomto sklamaní ju Markíza už do ďalšej série šou neobsadí. Verili, že vrátia ostrieľanú Kvetu Horváthovú.

V roku 2018 sa Kveta Horváthová z Farmy porúčala a nahradila ju Evelyn. Zdroj: tv markíza

O to väčší šok prišiel, keď Markíza skutočne oznámila, že Evelyn vo Farme končí, no nahradí ju herec z Oteckov Marek Fašiang. „Úlohu moderátora som sa rozhodol prijať, pretože Farma patrí dlhé roky k najsledovanejším programom Markízy a je pre mňa česť a zároveň veľká profesijná výzva byť je súčasťou. Presvedčila ma dôvera ľudí, ktorí za projektom stoja, nový formát tejto šou, ako aj fakt, že mám rád prírodu, zvieratá a hry," teší sa Fašiang. Diváci však už takí nadšení nie sú a nechápu rozhodnutie Markízy. „Nemastný-neslaný, ani ako tanečník sa neujal. Ak chcú sledovanosť, mali by dať naspäť Kvetku,” reagovala diváčka Marta. „Marek je zlatý, ale je neskutočne fádny. Uvidíme, azda dá život svojmu správaniu a prekvapí,” napísala diváčka Adriana. Prečo Markíza vybrala práve neskúseného Fašianga a nedala opäť šancu Kvetke? ,,Farma 14 prinesie divákom množstvo noviniek. Jednou z nich je aj moderátor a jeho nová úloha v šou, do ktorej zapadá práve mužský element. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli osloviť práve Mareka Fašianga. Ženský hlas na Farme však nebude chýbať, v akej forme, bude pre divákov prekvapením,” napísali nám z Markízy,” napísali nám z Markízy.

Marek Fašiang vypadol z Let´s Dance ako prvý. Zdroj: Martin Domok

„Od septembra sa takmer všetky hviezdy seriálu Oteckovia, ktorý sa definitívne skončil, objavia v nových projektoch. Či už Hilmerová, Kobielsky alebo Tůma. Jedine Fašiang im ostal visieť, a tak ho pozvali na kasting na Farmu. A hoci sa o post moderátoriek pokúšali aj Lenka Vacvalová či Janka Slačková, on z toho vyšiel najlepšie a fakt mu to sadlo. Divákov určite veľmi milo prekvapí a konečne sa zbaví nálepky nemastný-neslaný tatušo,” dozvedeli sme sa zo zdroja.

