Hviezdni tanečníci sa z kola na kolo zlepšovali, o čom svedčili aj slová chvály od ich učiteľov. Vilda s Matyášom dokonca priznali, že po ich boku stáli hotové tanečníčky a vyzdvihli tak progres známych herečiek.

Titul kráľ a kráľovná však mohol získať iba jeden pár, ktorým sa po burácajúcej podpore od fanúšikov stali napokon Janka s Vildom. Po vypnutí kamier sme sa opýtali Gabiky Marcinkovej, či vôbec očakávala, že sa dostane až takto ďaleko.

Novou kráľovnou parketu sa stala Janka Kovalčíková. Zdroj: Emil Vaško

"Nečakala som to, aj keď som v to dúfala a počítala som s tým v zmysle, že som potrebovala zorganizovať svoj život na to, aby som tu povedzme bola tých plných 10 týždňov. Takže som počítala aj s touto možnosťou a som rada, že som tu bola. Tiež som veľmi vďačná za to, že som si mohla odtancovať všetky tance, lebo asi by mi bolo smutno, keby som sa iba pozerala a nemohla byť súčasťou tejto šou," povedala nám "strieborná" Gabika. K tancu sa podľa jej slov ešte plánuje vrátiť a zapojí ho do svojich voľnočasových aktivít.

Nedúfala však v kútiku duše, že sa podarí vyhrať práve im? "Áno, dúfala som, ale zároveň hlava vedela, že každý z nás si rovnako zaslúži vyhrať a že je to tak vyrovnané, že ozaj rozhoduje iba hlas ľudu a ten hlas ľudu rozhodol. Ale ja som veľmi rada za tú podporu, ktorú sme dostali," priznala s úsmevom, no zároveň z jej slov bolo cítiť sklamanie.

Gabike a Matyášovi sa podarila aj povestná "zdvíhačka". Zdroj: Emil Vaško

Gabike bude vrátane šou chýbať aj jej tanečný partner Matyáš, s ktorým si výborne sadli. "Dúfam, že sa ešte uvidíme a bude mi chýbať. Budú mi chýbať tréningy, a to, že som sa mohla dotknúť toho umenia, ktoré on v sebe má a ktoré na nás prenáša cez tanec."



Takýto úspech nečakal ani "bronzový" Vratko Sirági. "Celé to Let´s Dance bolo pre mňa obrovským splneným snom a ja sa teším, že tá cesta viedla až do finále, ktoré sme aj s Aničkou vnímali ako taký zlatý klinec v rámci našej cesty. Ja som na seba hrdý, aj hrdý na nás a som šťastný, že tá cesta prišla až do toho vrcholu."

Porota nešetrila chválou ani pri vystúpeniach Vratka a Aničky. Zdroj: EMIL VAŠKO

S myšlienkou výhry sa pohrával aj moderátor Markízy. "Najskôr som si nevedel predstaviť, že budem vo finále, no priznám sa, že samozrejme tá ambícia bola u každého, ale ako povedali dnes aj porotcovia, bol to vyrovnaný boj. Musím povedať, že medzi nami celý ten týždeň, medzi tromi pármi vládla taká spolupatričnosť. Tešili sme sa a povedali sme si, že si to ideme užiť a už tam nejaké súperenie ani nenastávalo," zdôveril sa nám.