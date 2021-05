Marcel Forgáč krach vzťahu netajil. „Už 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa,” potvrdil nám moderátor. „Rozhodla sa tak manželka. Žiadne veci sa nedejú zo dňa na deň. Skrátka sa uzavrel nejaký životný príbeh a myslím si, že sme vzájomne naplnili svoje príbehy. Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to tak aj ostane. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov. Vlastne je cez ulicu, tak kedykoľvek môžu byť spolu. Obrazne to poviem, je v južnom krídle rodinného sídla,” vysvetlil Forgáč, ktorý nám priznal aj to, s kým ich synovia ostali bývať. „Manželka chcela, aby deti išli s ňou, no rozhodli sa, že nepôjdu. Deti sú celé dni so mnou. Je to ‚zaberák’. V podstate zo mňa spravila lepšieho človeka,” pokračoval moderátor.

Marcel Forgáč sa stará o synov najlepšie, ako vie. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

S manželkou Adrianou sa ako pár naposledy objavili v spoločnosti v apríli 2019. Vtedy ešte obaja v dobrej nálade a ruka v ruke dorazili na galavečer OTO. Po prenose sa zabávali na párty, pôsobili ako ukážkový pár a nikto by vtedy nepovedal, že o necelý rok si Adriana zbalí kufre a od manžela sa odsťahuje.

