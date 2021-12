Molnárová bola odjakživa známa svojím temperamentom a energiou na rozdávanie. No prišiel na psa mráz, keď jej zrazu vypovedalo telo. „Po rokoch, keď sa človek drží v eláne a stravuje sa dobre, naraz vidíte, čo sa môže stať. Sama nemám slov. Začalo sa to bolesťami rúk na rôznych miestach, nechápala som, z čoho to je. Išla som k mojej všeobecnej doktorke, tá ma poslala na traumatológiu. Dávali mi kortikoidy do ramien, no nakoniec som musela na neurológiu,” prezradila nám na jeseň Molnárová, ktorej hrozila vážna operácia krčnej chrbtice. Ako to s ňou vyzerá dnes?

„Primár neurológie mi odporučil, aby som okamžite išla na fyzioterapiu, a tak pravidelne cvičím. Keď sa viacerí lekári – chirurgovia pozreli na operáciu, ktorá mi hrozí, tak zistili, že je to veľmi blízko miechy. Povedali mi, že si nie sú úplne istí, či by mi tá operácia vyriešila problém s krčnou chrbticou, ale čo ma môže zachrániť, je veľmi precízne a pravidelné cvičenie. Ani som nevedela, že takéto cviky existujú, je to iný typ svalstva, mäkké, tenké, okolo chrbtice. A to, keď dokážete posilniť – ale nie sami, treba mať nad tým prísny dohľad – tak bolesti postupne prestávajú. No a takýmto spôsobom musím cvičiť už do konca života a, samozrejme, nesmiem spadnúť,” podotkla Marcella, ktorej veľké problémy chrbtice pramenia z minulosti, keď mala za sebou dve nehody a pády na lyžiach, ktoré poriadne nepreliečila.

„Samozrejme, niekedy nestíham každý deň cvičiť, potom sa mi však hneď tie bolesti vrátia. Keď to robím poctivo, naozaj to pomáha. Keby bolo veľmi zle, napr. v noci, mám aj špeciálne lieky proti bolesti,“ dodala.

