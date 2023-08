Medzi Tomášom a Marcelou to v šou poriadne iskrilo. Niekedy mali diváci pocit, že keby tam neboli kamery, okamžite by na seba skočili. To by však už bol program vhodný len pre dospelých. A hoci Marcelu zo šou poslal domov a jeho vyvolenou sa stala Petrana, po ich rozchode netrvalo dlho a Tomáš skončil práve v náručí krásnej basketbalistky.

Marcela a Tomáš sa takto vybrali na festival na Oravskej priehrade. Zdroj: Instagram dolniackam

Marcela a Tomáš si momentálne užívajú jeden druhého a pravidelne pridávajú zábery, ako im to vo vzťahu klape. Tomáš raz Marcelu chytá za holý zadok, potom ju vášnivo drží za krk a najnovšie? Párik si vyrazil do podniku spolu s Bejbou, opäť na Instagram natáčali krátke videá a jedno bolo obzvlášť zaujímavé… Marcela svojho drahého dráždila jazykom na uchu. Podľa slastného výrazu Tomáša si to mimoriadne užíval…

Prečítajte si tiež: