Pod vplyvom alkoholu sa sexi tmavovláska Marcela rozhodla prihlásiť do televíznej šou, ktorá jej mala zmeniť celý život. Luxusná vila, pobyt v exotike a na konci ju mala čakať osudová láska. To všetko by získala, ak by ju vybrali do šou, kam poslala prihlášku. A aj sa tak stalo. Večer poslala prihlášku a o dva dni jej volali z televízie, aby si balila kufre. Avšak nie do Ruže pre nevestu, ale do Love Islandu! Marcela bola nedávno na horúcej stoličke v pikantnej rádiovej relácii K-FUN, kde priznala, že v alkoholom podguráženom stave sa prihlásila do známej reality šou.

Marcela na festivale Grape. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Zavolali mi, aby som prišla na kasting, ale odmietla som. Vtedy už triezva hlava a povedala som si, že nejdem do Love Islandu zo seba robiť trubicu,” smiala sa Marcela a dodala: „Keď sa však chystal projekt Ruža, tak som mala telefonát z kastingového oddelenia Markízy, že sa tam hodím. Bol to už dosť dlhý čas a ja som už aj vypustila, že som sa niekedy do nejakého Love Islandu hlásila.” Nakoniec pokušeniu podľahla a na druhý pokus do reality šou naozaj odcestovala.